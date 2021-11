Salta Inter-Napoli, tegola UFFICIALE | È positivo al Covid

Inter-Napoli perde uno dei suoi protagonisti. Il calciatore, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e non sarà del big match

Inter-Napoli è alle porte e rappresenta già uno snodo fondamentale per comprendere le ambizioni delle due squadre in Serie A.

I partenopei vogliono mantenere la vetta della classifica, gli uomini di Simone Inzaghi sono costretti a inseguire e non vogliono mollare nella corsa allo scudetto. L’Inter ritrova l’ex Luciano Spalletti, pronto a farsi valere contro i nerazzurri. Ma un altro ex non sarà, invece, della partita. Nuova tegola proprio per l’allenatore ex Roma, alle porte del big match di domani. Spalletti, infatti, dovrà fare a meno di Matteo Politano.

Inter-Napoli, Politano positivo al Covid: salta il big match

L’esterno d’attacco, quindi, non potrà esserci contro l’Inter, dopo essere risultato positivo al Covid-19. Ecco il comunicato ufficiale del Napoli: “La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare”. Il suo posto dovrebbe essere presto da Hirving Lozano nello scacchiere offensivo di Spalletti.