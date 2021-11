Juventus e Milan, Vlahovic mania: “Da prendere a qualsiasi cifra”

Juventus e Milan restano sull’allerta in ottica calciomercato per monitorare il futuro di Dusan Vlahovic. C’è chi ha già scelto

Dusan Vlahovic ormai non è più una novità, anzi. Il bomber della Fiorentina anche questa sera si è reso protagonista di una prestazione di grande qualità e quantità.

La prima punta, infatti, ha eluso Tatarusanu con un bel dribbling e con grande freddezza ha realizzato il parziale 3-0. Un gol che ha scatenato i tifosi della Fiorentina, ma che ha rappresentato anche l’ennesima prova delle qualità del serbo. Vlahovic attacca, difende palla, crea spazi e soprattutto segna. E con una continuità disarmante. Juventus e Milan, a caccia di un bomber per presente e futuro sono avvertite e sanno benissimo che si parla potenzialmente di una delle migliori punte in circolazione.

Fiorentina-Milan, Vlahovic scatenato e occhio a Juventus e calciomercato

In una serata del genere, le antenne di tutti gli osservatori internazionale saranno tese per captare sensazioni e segnali del bomber. Tutti pazzi per lui, compresi i tifosi. Su Twitter, infatti, in molti sottolineano le grandi qualità dell’attaccante, desiderandolo a tutti i costi nella propria squadra. Di seguito alcuni tweet a riguardo.

Vlahovic campione. Punto. Da prendere a qualsiasi cifra. — David Giuliodori (@davidgiuliodori) November 20, 2021

Stasera ho visto un grandissimo centravanti. Chi prende Vlahovic ha un futuro roseo assicurato. — Donato Cavallo👨🏿‍🦰 (@DonatoCavallo6) November 20, 2021

Vlahovic needs to be priority # 1 in January. he’s too damn good to let him go to another team — BoyzInBlue (@BernardoControl) November 20, 2021

Dusan Vlahovic is the next big thing after Erling haaland — løkongaard™️ (@Afc_lokongaard) November 20, 2021