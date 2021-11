In Fiorentina-Milan la bocciatura è doppia: “E’ un bug di Fifa”

Doppia bocciatura al termine del primo tempo di Fiorentina-Milan: i rossoneri sono in svantaggio e i tifosi si scatenano sui social

Il Milan ha la possibilità di approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli per provare ad allungare in classifica. Per i rossoneri però la gara con la Fiorentina si sta rivelando molto complicata.

Dopo il gol annullato per fuorigioco ad Ibrahimovic ad inizio gara, la squadra di Pioli è andata sotto: Duncan è stato lesto ad approfittare del pasticcio di Tatarusanu e Gabbia. Il portiere in uscita non ha trattenuto il pallone e il difensore non è stato rapido a liberare permettendo al centrocampista viola di andare a rete. La classica ‘frittata’ che sui social non è andata giù ai tifosi che si sono scatenati contro i due calciatori.

Fiorentina-Milan, bocciati Tatarusanu e Gabbia

L’intervento di Tatarusanu è definito “horror” da un utente, mentre un altro non riesce a capacitarsi di quanto fatto da Gabbia: “Non può giocare nel Milan e forse in Serie A”. Giudizi pesanti e c’è anche chi ha una spiegazione particolare: “E’ un bug di Fifa”

Ma perché #Gabbia non ha spazzato? Incomprensibile!!! Sta gente non può giocare nel #Milan e forse in generale in Serie A! 🤦‍♂️ #Tatarusanu — Marcello (@Marci_Para10) November 20, 2021

ma tatarusanu e gabbia come fanno ad essere dei giocatori del milan? — iacopo (@cigaretteyellow) November 20, 2021

Gabbia è riuscito nella non facile impresa di combinarne una ben peggiore di Tatarusanu.#FiorentinaMilan #SerieA — Alessandro Zambon (@azessandro) November 20, 2021

Horror de Tatarusanu — Mariano 👹 (@Manudo26) November 20, 2021

Ok la cappellata di #tatarusanu ma #Gabbia sembrava il bug di fifa #FiorentinaMilan — Davide Mirto (@DavideMirto) November 20, 2021