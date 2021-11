Milan, Pioli sotto accusa dopo la Fiorentina: “Non lo sopporto più”

Il Milan ha trovato diverse difficoltà contro la Fiorentina, andando sotto addirittura di tre gol, prima del poker finale. C’è chi se la prende anche con Stefano Pioli

Il Milan era atteso questa sera dalla prova Fiorentina. I rossoneri, però, hanno impattato contro un avversario equilibrato e agguerrito che ha messo in grande difficoltà la squadra di Stefano Pioli.

La squadra lombarda ha dovuto fare i conti con un Dusan Vlahovic scatenato, autore di una doppietta poi rivelatasi decisiva. Ma c’è anche chi se la prende con la gestione tecnica. Stefano Pioli ha rappresentato un epicentro assoluto per il Milan, capace di far crescere moltissimo il gruppo rossonero e di permettere, senza grosse finanze, di portare i suoi anche a lottare per lo scudetto. Alcuni tifosi, però, non risparmiano neanche il tecnico dalle critiche.

Fiorentina-Milan, Pioli finisce sotto accusa

Sono diversi, infatti, i supporter, sicuramente in preda anche alla rabbia per il risultato, che se la prendono con l’allenatore ex Lazio. C’è chi lo rimprovera per i cambi effettuati, chi per la scelta degli uomini e per eventuali limiti tecnici. Insomma, quando si perde nessuno è immune dagli attacchi, men che meno l’allenatore. Di seguito vi proponiamo alcuni tweet su questa scia.

E niente … esce #Tonali e non #Kessie …. #Pioli non lo sopporto più…. le partite perse, i pareggi strani e questa partita che si perderà pur dominando son figli dei limiti del tecnico… #fiorentinamilan — onravenwings 🐈🦁🐕🐱🐯🦇🦉 (@onravenwings) November 20, 2021

Sconfitta ridicola frutto di errori e zero umiltà.@TheoHernandez hai stufato. Meno proclami per tutti, #Pioli in primis. Solo con la fame e la cattiveria facciamo qualcosa, che siamo una squadra decente, no di campioni.

Serata orrenda.@acmilan #FiorentinaMilan — 🔴 Il Rossonero ⚫#MTW (@acmrougeetnoir) November 20, 2021