DIRETTA Serie A, Fiorentina-Milan | Segui la cronaca LIVE

Il sabato della tredicesima giornata del campionato di Serie A, si chiude con la sfida tra la Fiorentina di Italiano e il Milan dell’ex Pioli

L’ultimo impegno del sabato della tredicesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte la Fiorentina e il Milan. Entrambe le squadre sono falcidiate dagli infortuni e le assenze sono molteplici.

I viola di Vincenzo Italiano sono reduci dalla sconfitta di misura patita sul campo della Juventus, con gol di Juan Cuadrado allo scadere. Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli arrivano all’appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel derby contro l’Inter campione d’Italia in carica. E puntano ai tre punti per allungare in testa alla classifica, in attesa della sfida di domani del Napoli di Spalletti contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-MILAN

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Kessiè, Saelemaekers, Brahim, Leao, Ibrahimovic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan 32 punti; Inter e Atalanta* 25; Lazio* e Juventus* 21; Roma 19; Fiorentina e Bologna 18; Verona e Empoli 16; Torino, Sassuolo e Udinese 14; Venezia 12; Spezia* 11; Genoa e Sampdoria 9; Salernitana 7; Cagliari 6

*una partita in più