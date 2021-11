Ibrahimovic nel mirino: “E’ un limite. Ecco cosa farei se fossi il Milan”

Le ultime di calciomercato Milan si concentrano su Zlatan Ibrahimovic e sul suo possibile nuovo rinnovo contrattuale coi rossoneri

Nessun ritiro all’orizzonte, Zlatan Ibrahimovic potrebbe continuare a giocare. A giocare con il Milan, rinnovando quindi ancora il contratto che stavolta scade a giugno 2022.

Esistono prese di posizioni contrarie alla permanenza in rossonero, per un’ulteriore stagione, del 40enne nativo di Malmoe. Una di queste è di Furio Focolari, di recente intervenuto alla CMIT TV. A ‘Radio Radio’ il collega l’ha espressa in modo del tutto chiara.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, in arrivo un’altra importante firma: cifre e dettagli

“Se fossi il Milan, non rinnoverei il contratto a Ibrahimovic – le parole di Focolari – E’ un limite alla crescita di Leao e di Rebic, all’inserimento di un altro giocatore. Lo scorso anno ha giocato metà delle partite in programma, in questa stagione (8 presenze, 3 gol e 2 assist, ndr) neanche quelle”.