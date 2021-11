“Mai stato un problema”: Pioli e il rinnovo con il Milan

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Pioli ha parlato anche del rinnovo con il Milan: le parole dell’allenatore rossonero

Il Milan incassa la prima sconfitta stagionale in campionato. Poker della Fiorentina contro i rossoneri a cui non basta la doppietta (più un’autorete provocata) di Ibrahimovic.

Nel post gara Stefano Pioli analizza i motivi dello stop ma risponde anche alle domande sul rinnovo: “Quando sarà il momento si farà. Non è mai stato un problema per me. Ora siamo concentrati. Abbiamo solo gustato il sapore della vittoria, sono sicuro che questo dolore ci farà bene. Nella sconfitta io ho visto comunque una squadra che ha cercato di portare il risultato a casa. Sono sicuro che lotteremo fino alla fine al vertice”.

Calciomercato Milan, rinnovo Pioli: la situazione

Come raccontato da Calciomercato.it, per il rinnovo di Stefano Pioli l’accordo è molto vicino ad essere formalizzato. Intesa per un biennale con ricco adeguamento dell’ingaggio. Per l’annuncio si attende soltanto il via libera di Elliott dopo il quale il tecnico sarà convocato in sede per la firma.