UFFICIALE, niente Fiorentina-Milan: assenza a sorpresa!

Assenza a sorpresa per Fiorentina-Milan, match valevole per la tredicesima giornata di Serie A, in programma domani sera a Firenze

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Milan, valevole per la 13esima giornata di Serie A.

Confermata l’assenza di Nastasic, infortunatosi in Nazionale, e out al pari di Milenkovic e Martinez Quarta, squalificati. E’ emergenza in difesa per i Viola che potranno contare solo su Igor come difensore di ruolo.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Camelio: “Zaniolo? Ecco cosa è successo con Mourinho”

Assenza a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Bomba dalla Spagna: vuole lasciare la Juventus | Scelto il nuovo club

Ma la lista degli assenti è davvero lunga: non ci saranno nemmeno Benassi, Pulgar, Kokorin e Dragowski. Il portiere è tornato in gruppo e tutto lasciava pensare, che sarebbero tornato tra i convocati. Niente da fare, tra i pali, contro il Milan ci sarà ancora Terracciano. La buona notizia è chiaramente il ritorno di Nico Gonzalez, dopo esser guarito dal Covid.

Portieri: Cerofolini, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Bonaventura, Igor, Frison, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Castrovilli, Duncan, Maleh, Torreira

Attaccanti: Callejon, Distefano, Gonzalez, Munteanu, Saponara, Sottil, Vlahovic