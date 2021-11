Bomba dalla Spagna: vuole lasciare la Juventus | Scelto il nuovo club

Le ultime di calciomercato Juventus provenienti dalla Spagna sono clamorose perché danno un big della squadra di Allegri intenzionato a fare le valigie

Vuole lasciare la Juventus al termine della stagione. Destinazione desiderata, scelta: la Spagna, il Barcellona. E’ questa la notizia ‘bomba’ sganciata dal catalano ‘El Nacional’.

E’ uno dei big della squadra di Allegri, a esser più precisi Matthjis de Ligt. A quanto pare l’olandese intende porre fine alla sua esperienza in Serie A, in bianconero dove è approdato due anni e mezzo fa via Ajax per circa 75 milioni di euro. Di dodici circa è invece il suo stipendio, a fronte di un contratto in scadenza nel 2024. Il neo tecnico dei blaugrana Xavi lo vorrebbe per sostituire Pique, il quale potrebbe addirittura rititarsi a giugno. Per la medesima fonte decisivo per lo sbarco di de Ligt al Barça potrebbero essere de Jong, suo compagno ai tempi dell’Ajax e in Nazionale, e gli ottimi rapporti tra Mino Raiola e il presidente Laporta. Al classe ’99 potrebbe venir proposto un quinquennale da 15 milioni netti a stagione.

Calciomercato Juventus, assalto Barcellona a de Ligt: ecco l’offerta

Ieri proprio Mino Raiola ha nuovamente aperto alla partenza di de Ligt alla conclusione di questa annata. Per la Juve non è del resto incedibilissimo, ma sul tavolo dovrà arrivare una offerta davvero convincente. Gli spagnoli potrebbero mettere sul piatto una sessantina di milioni più una contropartita tecnica.