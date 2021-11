Calciomercato Roma, c’è l’accordo | Ecco il primo regalo per Mourinho

Mourinho prepara il colpo dalla Premier League, c’è già il Sì di Dalot per il trasferimento alla Roma

La Roma lavora ai rinforzi di gennaio. Tra i reparti da rinforzare c’è anche la difesa. In particolare la corsia destra. Mourinho e Tiago Pinto sono quindi in cstante contatto per valutare tutte le possibilità che offre il mercato. Notizie positive, nelle ultime ore, arrivano dalla Premier League.

Diogo Dalot, riporta il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento in giallorosso. Roma e Manchetser United starebbero lavorando per trovare l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.

Calciomercato Roma, Dalot dice Sì: si tratta col Manchester United

In caso di approdo alla Roma, il terzino 22enne ritroverebbe i connazionali Tiago Pinto, Rui Patricio, compagno di Nazionale, e soprattutto José Mourinho, l’allenatore che lo ha lanciato nel calcio che conta. In Serie A Dalot ha già indossato la maglia del Milan. Per lui si tratterebbe dunque di un gradito ritorno nel torneo nostrano.