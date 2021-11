Super colpo a zero in Premier, Mourinho sfida il Milan sul mercato

Milan e Roma battagliano anche sul mercato: le due società italiane sono tra le pretendenti al grande colpo a zero in Premier League

Le società italiane dispongono di una minore liquidità e non possono muoversi con troppa libertà sul mercato, per questo i parametri zero rappresentano una grande opportunità.

Come per tutte le occasioni convenienti, però, la concorrenza è fitta. Il pericolo maggiore è sempre rappresentato dai club di Premier League, che dispongono di una capacità economica più importante, ma anche all’interno del nostro campionato la sfida è accesa. Milan e Roma, in particolare, potrebbero darsi battaglia per uno dei parametri zero più ambiti sul mercato: un talento che potrebbe lasciare il Manchester United in estate.

Calciomercato Milan, Maldini tenta Lingard a zero | C’è anche la Roma

Jesse Lingard è passato velocemente dall’essere ‘the next big thing’ della Premier League ad essere in scadenza di contratto con il Manchester United. A 28 anni, però, può rappresentare ancora un’occasione ghiotta per molti club, specialmente a parametro zero. Secondo quanto rivelato dal portale inglese ‘Sporf’, ci sarebbero anche Milan e Roma sul giocatore in uscita dai ‘Red Devils’.

La concorrenza estera, però, è di quelle che fanno tremare. Oltre al West Ham e al Newcastle, infatti, ci sarebbe anche il Barcellona. Riuscire ad arrivare a Lingard in estate sarebbe una grande impresa, ma Maldini e Pinto sono pronti a darsi battaglia e a fare un tentativo serio. Dopo essersi sfidati sul campo, Stefano Pioli e José Mourinho si ritrovano avversari anche sul mercato.