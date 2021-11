Scaricato dal Real Madrid: Mbappe lo manda alla Juve

Con l’approdo di Mbappe al Real Madrid, il calciatore è pronto a cambiare aria: la Juventus così come il Milan è sulle sue tracce

Continuano a susseguirsi i rumors attorno a Marco Asensio. Il fantasista del Real Madrid appare pronto a cambiare aria nelle prossime sessioni di calciomercato. Il contratto scade il 30 giugno 2023 e il rinnovo appare davvero lontano.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo esterno per Pioli: così in un mese cambia tutto!

In Spagna sono certi che il futuro del calciatore sia ormai segnato e un eventuale arrivo di Kylian Mbappé, grande obiettivo di Florentino Perez, secondo quanto riportato da ‘DiarioGol’, spingerebbe senza alcun dubbio, Asensio lontano dalla Capitale.

Il maiorchino non è certo un titolare indiscusso di Carlo Ancelotti e con il francese in squadra le possibilità di giocare si ridurrebbero ancor di più. Una nuova avventura potrebbe dunque essere la scelta più giusta.

Doppia pista italiana

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, pressing per Kostic: l’Inter ha un vantaggio!

In Serie A è da tempo accostato a Milan e Juventus, due piste che trovano conferme ma non sono le uniche. Asensio, infatti, è particolarmente stimato in Premier League, dove non mancano le risorse economiche. In prima linea sembra esserci il Liverpool di Klopp ma lo spagnolo piace anche ad Arsenal e Tottenham.