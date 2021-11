Atletico Madrid-Milan, nuovo ‘problema’ per Pioli: è UFFICIALE

Svolta imprevista per Atletico Madrid-Milan, prossima gara di Champions dei rossoneri. La UEFA ha deciso: Simeone potrà contare sul proprio gioiello

Il Milan si giocherà le residue speranze di un passaggio del turno in Champions League mercoledì 24 novembre sul difficile campo dell’Atletico Madrid. Gara da dentro o fuori per i rossoneri che hanno perso l’andata e più in generale non sono ancora riusciti a collezionare vittorie in questa competizione.

Non arrivano belle notizie per Pioli, che si ritroverà di fronte anche Antoine Griezmann. Il francese sarà a disposizione del Cholo Simone per la sfida di Champions. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, la Uefa ha accolto il ricorso presentato dagli spagnoli riducendo di una giornata la squalifica di Griezmann. L’attaccante transalpino era stato espulso per un durissimo fallo su Firmino nella sfida in Spagna contro il Liverpool. Lo stesso calciatore di Simeone ha celebrato la notizia sui suoi social network.