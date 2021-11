Tegola in vista di Inter-Napoli, UFFICIALE: l’esito degli esami

Nel weekend gli occhi saranno puntati soprattutto su Inter-Napoli, big match domenicale tra nerazzurri e azzurri. Infortunio per Spalletti

Torna la Serie A dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. Fari puntati su San Siro che domenica pomeriggio alle 18 sarà teatro del big match tra Inter e Napoli in un fine settimana ricchissimo di grandi sfide. Gara quasi da dentro o fuori per i nerazzurri, che non arrivano peraltro nelle condizioni fisiche migliori al grande appuntamento.

La sosta per le nazionali non ha però risparmiato neanche il Napoli che deve registrare l’infortunio di Adam Ounas. Nel report giornaliero del club azzurro si evince che: “Malcuit ha svolto l’intera seduta in gruppo. Manolas ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Mertens, Osimhen e Ounas sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Quest’ultimo in seguito all’infortunio subito in Nazionale si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro”.

Mentre arrivano dunque buone notizie su Malcuit e Manolas, Spalletti deve fare i conti con i nuovi problemi fisici di Ounas, scheggia impazzita della panchina dell’ex allenatore dell’Inter.