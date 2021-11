Calciomercato Juventus, due top player al prezzo di uno: 55 milioni

Ancelotti non li vuole, il Real è pronto da tempo a liberarsene. Due al prezzo di uno, con la Juventus sullo sfondo. Ecco tutti i dettagli

Non rientrano nei piani futuri, ma in realtà già in quelli presenti di Carlo Ancelotti. Così come del Real Madrid stesso, pronto non da oggi a liberarsene per fare cassa e alleggerire il pesante monte ingaggi.

Sono due veri e propri ‘scarti’ delle ‘Merengues’. Uno illustrissimo, Eden Hazard, l’altro un po’ meno anche se pagato comunque tanto (sui 60 milioni nell’estate di due anni fa), vale a dire Luka Jovic. Due al prezzo di uno: Florentino Perez ha già fissato il prezzo per la doppia cessione, abbassando di molto le pretese di qualche tempo fa.

Calciomercato Juventus, 55 milioni per la ‘coppia’ Hazard-Jovic

‘Don Balon’ parla di 55 milioni di euro. Questa, per il portale spagnolo, sarebbe la cifra che chiederebbe il Madrid per la ‘coppia’ Hazard-Jovic. Due giocatori molto graditi in casa Juventus, Jovic di recente è stato accostato anche all’Inter, anche se vedere entrambi in bianconero sarà molto difficile. Specie il belga, il cui stipendio tocca quota 15 milioni. Di 5 netti, invece, quello del serbo assistito da Fali Ramadani, agente in ottimi rapporti con la società presieduta da Andrea Agnelli.