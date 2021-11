Inter, assist Shevchenko a Marotta | Pronto il colpo per Inzaghi

L’infortunio, l’ennesimo, di Alexis Sanchez preoccupa Inzaghi e la dirigenza dell’Inter. Caccia ad un nuovo attaccante sul mercato di gennaio per i nerazzurri

L’ennesimo infortunio di Alexis Sanchez tiene sulle spine l’Inter e Simone Inzaghi. L’attaccante cileno è tornato acciaccato dagli impegni in Sudamerica e con molta probabilità non sarà disponibile per il big match con il Napoli.

Si riaccende quindi il dibattito sulla fragilità dell’ex Manchester United, con Inzaghi che avrà un puntello in meno in attacco per l’inizio del tour de force che attende l’Inter da qui fino alla sosta natalizia. Il baby Satriano non è ancora pronto per certi palcoscenici, così Marotta e Ausilio potrebbero andare a caccia di una soluzione low cost per rimpolpare l’attacco nella finestra del mercato invernale.

Alla dirigenza di Viale della Liberazione (oltre al baby del Pisa Lucca) stuzzica e non poco il duo Scamacca-Raspadori, ma il Sassuolo non è disposto a privarsi dei suoi gioielli a metà stagione e un eventuale assalto è quindi rimandato alla prossima estate. Marotta studia le opportunità che può offrire il mercato, compatibilmente alla situazione economica del sodalizio di Suning che non permette grossi investimenti a gennaio.

Calciomercato Inter, Sanchez ko: rispunta Caicedo per Inzaghi

L’Inter resta alla finestra sulla situazione di Belotti se dovesse esserci una rottura col Torino già ad inizio 2022, con un occhio anche ad una possibile uscita di Jovic dal Real Madrid con il serbo poco utilizzato da Ancelotti. Inoltre – scrive ‘Tuttosport’ – potrebbe riaccendersi la pista Caicedo, vecchio pupillo di Inzaghi alla Lazio e già sondato l’ultima estate. Se il centravanti del Genoa non dovesse rientrare nelle grazie del nuovo tecnico Shevchenko, in quel caso gli uomini mercato dell’Inter potrebbe nuovamente farci un pensierino e consegnare un profilo fatto e finito al mister piacentino.