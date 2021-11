Non solo Conte: il Newcastle torna a far tremare l’Inter

Anche il Newcastle sulle tracce dei big dell’Inter: la nuova proprietà del club inglese punta due nerazzurri. Tutti i dettagli

Dopo le firme di Lautaro Martinez e Barella, blindati a lungo dall’Inter, la società nerazzurra sta concentrando i propri sforzi sul rinnovo di Marcelo Brozovic.

Dopo tanti rinvii, l’atteso incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage del centrocampista croato è avvenuto. Un primo approccio tra le parti con cui i nerazzurri hanno manifestato la forte volontà di andare avanti insieme. Sono attesi nuovi incontri nelle prossime settimane: si entrerà nel vivo per capire se effettivamente ci sono i margini per poter proseguire insieme. Come noto, infatti, Brozovic è tentato da diversi top club europei, tra i quali c’è anche il Tottenham di Conte, e nelle ultime ore è rispuntato anche il Newcastle. Ma non solo.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Roma, dieci nomi per due obiettivi: ecco i colpi già prenotati

Calciomercato Inter, non solo Brozovic: il Newcastle punta due big

Secondo quanto riportato dal ‘Times’, la nuova proprietà saudita del Newcastle guarda anche alla Serie A e oltre a Brozovic avrebbe messo nel mirino Stefan de Vrij. Anche il difensore olandese sta facendo parlare di sé in sede di calciomercato ed è tentato da Conte. Il contratto dell’ex Lazio è in scadenza nel giugno 2023 e il suo futuro è già in bilico. L’Inter (e il Tottenham di Conte e Paratici) sono dunque avvisati: anche il ricchissimo Newcastle punta de Vrij e Brozovic.