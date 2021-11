Lazio-Juventus, festival degli infortunati | Un altro attaccante in dubbio

Lazio-Juventus rischia di diventare la sagra delle assenze, ad Immobile e Dybala rischia di aggiungersi un altro nome

E’ certamente uno dei big match della prossima giornata di Serie A, ma Lazio-Juventus rischia di diventare un festival degli infortunati. Sia i biancocelesti che i bianconeri stanno facendo i conti con diversi infortuni. La Lazio non potrà contare su Ciro Immobile, mentre in casa Juventus preoccupano le condizioni di Paulo Dybala.

La Lazio però potrebbe fare i conti con un’ulteriore assenza. Infatti Pedro non ha terminato l’allenamento odierno, fermato da un problema fisico. Lo spagnolo, che Sarri avrebbe scelto come sostituto di Immobile nel suo 4-3-3, si è fermato per un problema alla caviglia causato da uno scontro con Radu. Uno stop forzato che complicherebbe e non poco i piani di Sarri. Resta da capire se lo spagnolo si sia fermato per gestione delle forze e per evitare altri problemi o se si tratta di una questione più seria. A questo punto però il tecnico è costretto a riflettere e a pensare ad un’altra alternativa in vista di quella che sarà la gara contro la sua ex squadra. L’ipotesi più probabile sarebbe quindi Muriqi al centro dell’attacco biancoceleste.