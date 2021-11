Calciomercato Napoli, smontato il caso: “Non esiste”

In attesa di tornare in campo, contro l’Inter, alla ripresa del campionato, il Napoli di Luciano Spalletti affronta anche questioni di mercato

Con il Napoli di Luciano Spalletti in vetta alla classifica della Serie A, in coabitazione col Milan di Stefano Pioli, in casa azzurra si torna a parlare di calciomercato. La situazione è surriscaldata da alcune dichiarazioni, proprio nella settimana del match contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Dal Messico, le parole di Hirving Lozano, hanno scosso l’ambiente Napoli e non avranno fatto certamente piacere: “La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Ho degli obiettivi chiari, sono cresciuto molto e sento di essere a un buon livello, mi piacerebbe fare un nuovo passo“. Immediate le reazioni, sui social e non solo, di tifosi e appassionati della squadra azzurra.

Sulla questione è intervenuto anche il giornalista Claudio Russo, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, gettando acqua sul fuoco: “Mi sembra esagerato parlare di caso, è normale che un calciatore coltivi le proprie ambizioni. Sono da discutere più le tempistiche, è probabile che i giocatori, quando sono lontani con le nazionali, rilascino dichiarazioni con più leggerezza. Mi aspetto una reazione matura da parte dell’ambiente napoletano“.