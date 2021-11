Il piano del Chelsea che lascia la Juventus a mani vuote

Strada sbarrata per la Juventus: la mossa del Chelsea potrebbe sbaragliare la concorrenza bianconera, affare già a gennaio

Un centrocampista per la Juventus. E’ passato qualche mese dalla lunga trattativa per Locatelli, ma nonostante l’arrivo dell’ex Sassuolo per i bianconeri l’obiettivo è sempre lo stesso. Serve altra qualità alla rosa di Allegri per fare quel salto in avanti che finora è mancato.

Anche per questo tra gennaio e giugno Cherubini si muoverà per assicurare almeno un rinforzo nel reparto di metà campo. Oltre a Pogba, del quale ha parlato oggi Mino Raiola, c’è un altro nome che da tempo è dato in orbita Juve. Si tratta di Aurelien Tchouameni, 21enne talento francese del Monaco, sulle cui tracce non ci sono però soltanto i bianconeri. Anzi una rivale del club piemontese avrebbe in serbo la mossa giusta per convincere il club del principato a cedere il calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta rifiutata | Salta il colpo in Serie A

Calciomercato Juventus, il Chelsea sprinta per Tchouameni: il piano

Per sbaragliare la concorrenza, il Chelsea starebbe pensando ad un’offerta importante già a gennaio. Ne parla ‘teamtalk.com’, secondo cui i ‘Blues’ sarebbero pronti a prendere il giovane centrocampista (valutato oltre 40 milioni) già a gennaio, lasciandolo però al Monaco fino al termine della stagione. Una mossa già andata a buon fine con Pulisic nel 2019 e che ora la società londinese potrebbe replicare, lasciando a mani vuote la Juventus.