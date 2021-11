Calciomercato Juventus, offerta rifiutata | Salta il colpo in Serie A

Juventus a caccia del top player in Serie A, ma arriva il rifiuto: possibile nuovo assalto in estate, attenzione alla concorrenza dell’Inter

Un colpo top a centrocampo per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero è a caccia di rinforzi in attacco e in mediana per cercare di recuperare terreno in stagione. In questo senso il mercato di gennaio vedrà i bianconeri protagonisti, a caccia di occasioni (quasi) a zero per rafforzare la squadra.

Il grande sogno però, resta in Serie A, ma se ne parlerà per la prossima estate. Perché uno dei grandi obiettivi di casa Juventus si chiama Sergej Milinkovic-Savic, ma la Lazio e in particolare il presidente Lotito sono ossi duri con cui trattare. Dalla Spagna, ‘fichajes.net’ sottolinea come una recente offerta dei bianconeri per il centrocampista serbo sia stata rispedita al mittente da parte del club capitolino. Il calciatore però resta il grande sogno del mercato bianconero per la stagione 2022/2023.

Juventus, sfida all’Inter per Milinkovic-Savic

Dalla Spagna però sottolineano come i bianconeri dovranno mettere sul piatto una proposta davvero allettante per convincere Lotito, che non appare intenzionato a lasciar partire il serbo, legato alla Lazio con un contratto in scadenza nel giugno 2024.

A far concorrenza alla Juventus, c’è soprattutto l’Inter. Inzaghi conosce benissimo il giocatore e il centrocampista continua ad essere nei radar nerazzurri. Impossibile che Milinkovic-Savic possa partire in inverno, ma non è detto che in estate le cose non possano cambiare: tutto dipenderà dalle proposte che arriveranno sulla scrivania del numero uno laziale.