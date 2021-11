Infortunio in nazionale, verdetto ufficiale: salta anche Real Madrid-Inter

È arrivato il verdetto dopo l’infortunio subito in nazionale: tre settimane fuori, non ci sarà per la sfida tra Real Madrid e Inter

Le soste per le nazionali sono lo spauracchio degli allenatori, che sperano di non dover fare i conti con gli infortuni. Ma è proprio quello che dovranno fare Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti.

Al ritorno della sosta, l’Inter è atteso da una doppia sfida esaltante: prima ospiterà il Napoli a San Siro, poi volerà a Madrid per sfidare il Real di Ancelotti. Nella giornata di oggi, però, è arrivato il verdetto su uno degli infortuni subiti negli impegni con le nazionali: tre settimane fuori e niente sfida di Champions League.

Infortunio e tre settimane di stop per Bale | Salta Real Madrid-Inter

Non riuscirà ad esserci nel big match di Champions League tra Real Madrid e Inter Gareth Bale: l’infortunio al soleo subito con il Galles lo terrà fuori per almeno tre settimane. Può sorridere Simone Inzaghi per una minaccia in meno che dovrà affrontare, anche se dovrà tenere ancora il fiato sospeso per Lautaro Martinez. Anche l’attaccante è uscito infortunato dall’ultima sfida dell’Argentina ed i nerazzurri aspettano di comprendere l’entità del problema.