Calciomercato Juventus, altro colpo: arriva il sì ma che pericolo

La Juventus è impegnata su più fronti, Cherubini può portare avanti i colloqui ma arriva un assalto pericoloso

Sarà un calciomercato di gennaio particolare per la Juventus, che dovrebbe cambiare parecchio nella rosa di Allegri. La squadra a disposizione del tecnico bianconero ha evidenziato parecchie lacune, ma ci sono senza dubbio alcuni nomi da cui ripartire.

LEGGI ANCHE >>> Lo United cambia pelle: il dirigente lascia con la cessione eccellente

Paulo Dybala e Juan Cuadrado sono in attesa della firma sul rinnovo, per cui comunque non ci saranno problemi. Non solo, perché il nuovo corso della Juventus dovrà ripartire anche da altri nomi come Matthijs de Ligt. L’olandese è arrivato per più di 75 milioni di euro, soffiato a tutte le altre big d’Europa. Per il momento l’investimento non è stato ripagato fino in fondo, ma è un calciatore ancora molto giovane e con grandi margini di crescita.

Juventus, de Ligt apre al rinnovo ma il Chelsea non molla

La Juventus con Mino Raiola ha ottimi rapporti, vedi anche l’operazione Kean conclusa in extremis. Ieri sera con la sua Olanda l’ex Ajax ha centrato la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar, sarà un altro tassello fondamentale per la sua crescita. De Ligt ha un contratto che scade nel 2024, è ancora lungo e non ci sono assolutamente preoccupazioni in quel senso. Ma il periodo è quello che è, quindi bisogna sempre muoversi per tempo. L’ipotesi rinnovo non è affatto da escludere, il giocatore ha dato l’ok nei contatti avuti, aprendo alla possibilità. È riconoscente alla Juve e questo non è poco.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, da Pogba a Villar: parla Quiles Boix

Però dall’altra parte le big d’Europa non lo hanno mai perso di vista, anche il Chelsea che non molla nell’ottica di una rivoluzione in difesa. I Blues hanno dimostrato di essere molto attenti alla Serie A, cercano top player giovani e de Ligt risponde all’identikit. I Blues vogliono regalare a Tuchel il meglio che c’è, con un occhio ovviamente al futuro e all’apertura di un ciclo vincente dopo la vittoria della Champions League. La Juve sa che i pericoli su de Ligt possono arrivare da ogni parte e vorrebbe blindarlo.