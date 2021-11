Haaland ai saluti, Raiola ha già pronto lo scambio: il piano

Haaland sempre più in uscita dal Borussia Dortmund, Raiola avrebbe già in mente il piano per il suo futuro

Protagonista anche nel corso di questa stagione, Erling Haaland resta il sogno, in alcuni casi proibito, per i grandi top club europei. Il centravanti norvegese è legato al Borussia Dortmund da un contratto valido fino al 2024. La sensazione, però, è che questa possa essere la sua ultima stagione in maglia giallonera e che la prossima estate possa essere uno dei colpi top del mercato internazionale.

Tra le società che sognano il norvegese c’è anche la Juventus, ma appare quasi impossibile per i bianconeri riuscire ad arrivare all’attaccante. Dalla Spagna, invece, rilanciano di un’ipotesi Barcellona. I catalani navigano in cattive acque dal punto di vista finanziario, ma sul piatto potrebbero mettere pedine appetibili per possibili scambi. E proprio ad uno scambio starebbe lavorando Mino Raiola, per portare il centravanti classe 2000 in ‘blaugrana’.

Scambio Haaland-Dembele, Raiola al lavoro

Stando infatti a quanto riferito dai catalani di ‘El Nacional’, il Barcellona sta lavorando per arrivare al norvegese e dall’estate 2022 il colpo potrebbe essere possibile. Un primo approccio tra club e l’agente del ragazzo ci sarebbe già stato e i buoni rapporti tra Laporta e Raiola potrebbero favorire l’operazione.

Operazione a cui sta lavorando lo stesso procuratore: il piano sarebbe quello di uno scambio con Ousmane Dembele. Il francese è in uscita dal Barcellona e potrebbe tornare proprio nel club in cui è esploso, il Borussia Dortmund. I tedeschi, d’altro canto, avrebbero bisogno di un rimpiazzo in caso di addio di Haaland e il transalpino farebbe certamente comodo. La missione del Barcellona sarebbe dunque quella di rinnovare il contratto di Dembele, attualmente in scadenza (in questo senso occhio anche alla Juventus) e sfruttarlo come pedina di scambio.