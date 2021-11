Doppio stop UFFICIALE per Genoa-Roma: che perdite!

Domenica sera allo stadio Marassi andrà in scena Genoa-Roma. La sfida rischia di perdere due pedine importanti. Il comunicato ufficiale

L’avventura di Andriy Shevchenko è pronta a cominciare con la sfida alla Roma. Il tecnico ucraino, alla sua prima esperienza in Serie A, è chiamato a salvare il Genoa.

Un’impresa non certo facile per una squadra che non sembra proprio costruita nel miglior dei modi. Questo weekend al Marassi di Genova, arriva la squadra di Jose Mourinho. Un match complicato, che l’ex Milan rischia di dove affrontare senza tante pedine fondamentali.

Doppio stop per Sheva

In attesa di capire se Sheva potrà recuperare Destro e Farias si fermano Domenico Criscito e Felipe Caicedo. Come informa il sito ufficiale del Genoa, sia l’attaccante che il difensore si sono fermati per un fastidio muscolare. La diagnosi verrà resa nota dopo gli esami strumentali già previsti per le prossime ore. Nelle prossime ore, dunque, sapremo se ci saranno contro la Roma.