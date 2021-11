Calciomercato Roma, Mourinho accontentato: firma in arrivo

La Roma lavora sul calciomercato per blindare alcuni degli interpreti più interessanti nella rosa di José Mourinho. Pronti i rinnovi di contratto

La Roma studia il futuro di alcuni dei suoi gioielli sul calciomercato, per dare alcune certezze importanti al progetto di José Mourinho, nonostante le recenti difficoltà.

I giallorossi lavorano, dunque, al futuro, ancora sulla linea tracciata dal tecnico portoghese. Innanzitutto, Gianluca Mancini: il difensore centrale è a un passo dal rinnovo con la Roma. Il calciatore italiano rappresenta una colonna per lo scacchiere di Mourinho e per questo la dirigenza è pronto a blindare il suo futuro con il rinnovo. Ormai manca solo l’annuncio per una trattativa conclusa. E non è l’unica per i giallorossi, che accelerano quindi sul fronte prolungamenti.

Calciomercato Roma, Mourinho chiude due rinnovi: c’è anche Darboe

Se Mancini è ad un passo dalla firma, si può dire lo stesso anche di Darboe. Il centrocampista firmerà il contratto da calciatore della prima squadra. Ultimamente le cose non sono andate bene neanche per lui nello scacchiere di Mourinho, ma il progetto per il ragazzo resta importante in giallorosso, anche se non è ancora pronto per diventare titolare. All’orizzonte il rinnovo fino al 2026, come vi avevamo anticipato già un mese fa. La Roma accelera sul fronte prolungamenti pronta a blindare due dei suoi gioielli in rosa.