Calciomercato Juventus, Allegri trema | Acquisto a gennaio o addio

La Juventus è caccia di rinforzi a centrocampo, ma a rovinare i piani di Allegri potrebbe esserci ancora il Real di Ancelotti

Si sta per concludere la sosta per le nazionali, poi ci si immergerà di nuovo nei vari impegni dei club: la Juventus è subito chiamata al doppio big match con Lazio e Chelsea.

I bianconeri devono recuperare punti in Serie A, dopo una partenza a rilento, e in Champions League voleranno a Londra per conquistare il primo posto nel girone contro i campioni d’Europa in carica. Il tour de force che attende la ‘Vecchia Signora’ porterà direttamente al mercato di gennaio, dove la dirigenza dovrà riuscire a piazzare almeno un’operazione in uscita per poi regalare un rinforzo ad Allegri. La concorrenza del Real Madrid, però, potrebbe rovinare i piani della Juventus.

Calciomercato Juventus, si complica Zakaria | Lo vuole anche Ancelotti

Le manovre della Juventus a centrocampo prevedono prima un’uscita, con Rabiot che potrebbe volare in Premier League come raccontato su queste pagine, e poi un colpo in entrata. Tra gli obiettivi dei bianconeri, inoltre, cresce la candidatura di Denis Zakaria: il 25enne svizzero andrà in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Moenchengladbach e potrebbe partire a prezzo di saldo. Il rischio principale per ‘Madama’ è rappresentato dalla fitta concorrenza sul pilastro della Svizzera, che ieri ha festeggiato la qualificazione al mondiale in Qatar.

Secondo quanto rivelato da ‘diariogol.com’, anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Zakaria: Carlo Ancelotti lo considererebbe l’erede naturale di Casemiro per il centrocampo. L’ingresso delle ‘Merengues’ potrebbe complicare i piani della Juve, perché il giocatore ha sempre espresso la propria predilezione per la Liga e per la Premier League. La maggiore urgenza dei bianconeri, però, potrebbe portare ad un assalto già nel mercato di gennaio.