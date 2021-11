Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | Accordo e reazione immediata

Calciomercato Juventus, giungono notizie molto interessanti sul fronte Vlahovic: si vocifera di un accordo per il bomber serbo

Non è un mistero che la Juventus, per il futuro, pensi a Dusan Vlahovic per l’attacco. Parliamo, del resto, di uno dei giovani attaccanti più promettenti sul panorama europeo.

Il bomber della Fiorentina ha dimostrato in questo periodo le sue doti anche in nazionale, ritagliandosi un ruolo da protagonista nell’impresa della Serbia in Portogallo. Per lui, dunque, la possibilità di farsi valere anche ai Mondiali in Qatar e proprio questo evento potrebbe cambiare qualcosa sullo scacchiere per quanto concerne il suo futuro.

Calciomercato Juventus, svolta Vlahovic: la contromossa della Fiorentina

Il ‘Corriere Fiorentino’ riferisce infatti che i viola potrebbero far leva sulla volontà del giocatore di presenziare ai Mondiali, per ‘convincerlo’ ad accettare proposte provenienti dall’estero. Infatti, la posizione di Commisso e della dirigenza toscana è chiara: di fronte all’impossibilità di un rinnovo, Vlahovic partirà a gennaio o in estate per un’offerta congrua, ma solo per certe destinazioni.

Nessuna intenzione di cederlo alla Juventus, ma anche quella di tutelarsi davanti alla decisione del giocatore. La sensazione infatti è che l’attaccante abbia già una intesa di massima con un grande club, ma la Fiorentina vuole mantenere il suo potere contrattuale e non subire i desideri del serbo.