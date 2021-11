Calciomercato, Juventus ko | Sceglie il Milan e si dimezza l’ingaggio

Il futuro del big continua a far parlare non poco sul calciomercato, tra Juventus e Milan. La scelta sembra presa e farà certamente discutere

È tempo di rinnovi di contratto e inevitabilmente anche il destino di diversi big sul calciomercato resta tutto da decidere.

Protagoniste, in tal senso, sono anche Juventus e Milan. I bianconeri, infatti, cercano di sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi nei prossimi mesi e seguono un calciatore nei radar ormai da diverso tempo. Stiamo parlando di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale del Milan, infatti, è in scadenza di contratto a fine stagione, ma nulla è ancora scritto per il suo futuro. L’ex Roma, intanto, è nel mirino del club torinese che è pronto ad affondare il colpo. Massimiliano Allegri, però, come la dirigenza bianconera, potrebbe essere battuto sul tempo: la svolta potrebbe presto concretizzarsi e di certo non farà piacere alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, bivio Romagnoli: la svolta che sorride al Milan

Tutto sembrava fermo per il rinnovo di Romagnoli, ma una nuova svolta potrebbe prendere il sopravvento nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta il giornalista Paolo Bargiggia, infatti, il difensore avrebbe scelto il Milan. Una decisione forte, soprattutto se consideriamo le condizioni che il centrale dovrebbe accettare. Si parla, infatti, praticamente di ingaggio dimezzato per l’ex Roma per cui, in ogni caso, avrebbe prevalso la volontà di restare in rossonero. Alla Juventus difficilmente sarebbe stato titolare, ma sarebbe stato comunque un colpo importante nello scacchiere di Allegri, visto che Giorgio Chiellini ha bisogno di un ricambio di primo livello e Daniele Rugani pare indirizzato all’addio. Così non dovrebbe essere: il futuro di Romagnoli dovrebbe essere ancora a tinte rossonere.