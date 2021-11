‘Asse’ Juve-Manchester United: nuovo affare già a gennaio

Possibile nuova operazione tra Juventus e Manchester United solo qualche mese dopo quella che ha riportato Cristiano Ronaldo a Old Trafford

A gennaio Juventus e Manchester United potrebbero mettere a punto un’altra importante operazione di calciomercato. Certo, non tanto come quella che solo qualche mese fa ha riportato Cristiano Ronaldo a ‘Old Trafford’.

Da Manchester a Torino, stavolta ai bianconeri toccherebbe il ruolo di compratore. A gennaio, ma in verità già in queste settimane i ‘Red Devils’ potrebbero proporre alla società presieduta da Andrea Agnelli uno dei giocatori che non sembrano più rientrare nei piani futuri oltre che in quelli del presente: nello specifico Anthony Martial. L’attaccante francese piace a ‘La Vecchia Signora’ da diversi anni ed è – considerati i principali campionati europei – tra coloro i quali hanno trovato minor spazio (7 presenze per un totale di 247′) in questo primo scorcio di stagione. Solskjaer non lo vede, Martial ha evidentemente bisogno di rilanciarsi altrove. L’Italia e la Juve possono forse rappresentare per lui le tappe ideali.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juventus, Rabiot dal bianconero al… bianconero? Altra seria pretendente

Lo United può offrire Martial: le ‘condizioni’ per il sì della Juventus

Alla Juventus interessa tanto l’ex Pogba, in scadenza a giugno, e forse un po’ Telles e van de Beek, ma dello United potrebbe prendere in considerazione pure lo stesso Martial. La richiesta del club dei Glazer per l’ex Monaco potrebbe toccare i 45-50 milioni di euro, una cifra sconsiderata in rapporto alla situazione del calciatore. Cherubini e soci potrebbero, comunque, rilanciare proponendo il prestito di un anno e mezzo (gratuito fino a giugno) con diritto di riscatto fissato nel 2023 sui 30 milioni. In più, condizione indispensabile, il contributo al pagamento di parte dello stipendio, 13 milioni di euro netti a fronte di un contratto in scadenza nel 2024 con opzione per un’altra stagione.

Martial andrebbe a rinforzare un attacco che oggi si poggia soprattutto, se non esclusivamente, su Paulo Dybala. Inoltre, con Allegri potrebbe finalmente compiere l’atteso salto di qualità.