Dal Pino: “Se hanno scelto il Newcastle invece che l’Inter, preferiscono un’utilitaria a una F1”

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha replicato alle parole dell’amministratore delegato del fondo PCP Capital Partners, Amanda Staveley relative alla scelta su Newcastle, Inter e Milan

A margine del talk online organizzato da ‘Rcs Academy Business School’ e denominato ‘Sport Industry’, è intervenuto il numero uno della Lega Serie A, Paolo Dal Pino che tra le altre cose ha anche replicato in maniera decisa alle ultime parole di Amanda Staveley, co-proprietaria del Newcastle.

L’AD del fondo PCP Capital Partners aveva definito la struttura della Serie A “un disastro”, relativamente alle possibilità di insinuarsi nel mercato italiano con Inter o Milan, scegliendo alla fine Newcastle.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Lippi: “Ecco quando torna Spinazzola”. Retroscena su Chiellini

Dal Pino, nelle parole riportate da ‘Calcio e finanza’, non ha perso occasione per farsi sentire: “Abbiamo 8 proprietà straniere, 7 americane e una cinese che hanno creduto nella Serie A e che ritengono ci sia potenziale di crescita. Quando si investe si guarda alle potenzialità società e mercato in cui si opera. Se la signora Amanda Staveley ha preferito investire nel Newcastle rispetto all’Inter o al Milan, si vede che le piacciono le utilitarie e non le macchine di Formula 1. Nel momento in cui si guarda al calcio italiano, si vede che è una grande opportunità perché ha potenziale inespresso come nessun altra Lega”.