Inter, ansia Inzaghi per due big: nuovi controlli, Napoli a rischio

Dzeko e de Vrij tengono in apprensione l’Inter nella settimana della sfida al Napoli capolista. Gli aggiornamenti

Inter e Simone Inzaghi in ansia per le condizioni di Edin Dzeko e Stefan de Vrij. Dopo il centravanti bosniaco, rientrato ieri in Italia, anche l’olandese è atteso a Milano per valutare l’infortunio alla coscia rimediato nel match dell’Olanda contro la Macedonia.

I due giocatori verranno visitati nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro per valutare le loro condizioni e se ci sarà bisogno di ulteriori accertamenti ed esami strumentali. A preoccupare maggiormente è la situazione di de Vrij, che già domenica nel ritiro dell’Olanda si era sottoposto ad un primo controllo per verificare il problema muscolare alla coscia destra.

L’ex Lazio rischia di saltare le due importanti sfide con Napoli e Shakhtar in Champions League, mentre Dzeko deve smaltire l’affaticamento muscolare rimediato nel derby contro il Milan e c’è cauto ottimismo in un suo recupero per il big match di campionato in programma domenica a San Siro contro la squadra dell’ex Spalletti.