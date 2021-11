Tegola Inter, non solo Dzeko | UFFICIALE: ha già lasciato il ritiro

Non solo Edin Dzeko. L’Inter perde ufficialmente un altro calciatore, che torna a casa. C’è la nota della Nazionale

Ieri sera è scattato l’allarme in casa Inter per Stefan de Vrij. Il difensore olandese, nei minuti finali del match contro il Montenegro, è stato costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare alla coscia destra.

Il club nerazzurro farà i controlli del caso una volta che il calciatore sarà sbarcato a Milano, sbarco che avverrà già nelle prossime ore. L’ex Lazio ha, infatti, lasciato ufficialmente la sua Nazionale dopo aver svolto i primi esami.

La nota dell’Olanda

Attraverso i propri canali, l’Olanda ha salutato de Vrij: “Il calciatore ha lasciato il ritiro per l’infortunio patito ieri sera nel match contro il Montenegro – si legge -. Di conseguenza, de Vrij salterà la sfida di martedì contro la Norvegia. Guarisci presto, Stefan”.

L’Inter e i suoi tifosi incrociano le dita per due pedine importanti, come de Vrij e Dzeko. Il bosniaco, ricordiamo, è anche lui pronto a far ritorno a Milano