Calciomercato Juventus, svolta Chiellini: annuncio sul futuro

A margine dell’evento Social Football Summit 2021 è intervenuto anche Davide Lippi che si è soffermato su Giorgio Chiellini

Quest’oggi sta andando in scena il Social Football Summit 2021, un evento di due giorni che regalerà tanti spunti ed approfondimenti relativi agli ultimi temi legati al mondo del calcio, italiano e non solo. Oltre all’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo e al presidente de La Liga Javier Tebas ha parlato anche il noto agente di mercato Davide Lippi.

Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it, presente all’evento in merito al destino di Giorgio Chiellini: “Chiellini lavorerà con noi o farà il dirigente? No, penso il dirigente anche se non so quando, spero ancora manchi un po’. Quando non c’è ci sono un sacco di problemi in campo”.