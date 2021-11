Calciomercato, lascia la Premier per 12 milioni | Milan e Roma in agguato

Opportunità di mercato dalla Premier League per Milan e Roma: le due squadre italiane fiutano il colpo per la finestra di gennaio

Un’occasione per le squadre italiane potrebbe arrivare dalla Premier League. Al Manchester United ha poco spazio e già a gennaio può lasciare la squadra allenata da Solskjaer.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, corsa impossibile: Ancelotti prepara lo scippo

Stiamo parlando di Jesse Lingard, finito nel dimenticatoio con la maglia dei ‘Red Devils’. L’attaccante inglese ha avuto finora poco minutaggio e solo scampoli di partita a disposizione, scivolando indietro nelle gerarchie del manager norvegese considerando anche l’agguerrita concorrenza allo United.

Lingard è in scadenza il prossimo giugno e sarebbe già stato inserito sulla lista delle cessioni del club di Manchester che punta a non perderlo a parametro zero a fine stagione. Stando al ‘Sun’, la dirigenza dell’Old Trafford avrebbe fissato a circa 12 milioni di euro il prezzo del cartellino del giocatore nella finestra invernale del mercato.

Calciomercato, Milan e Roma fiutano il colpo: occasione Lingard

Anche lo stesso Sterling spinge per andare via per giocare con continuità e diversi club sarebbero alla finestra per acquisti il suo cartellino, Newcastle e West Ham in particolare. Nei mesi scorsi in Serie A anche Milan e Roma avevano monitorato la situazione dell’inglese classe ’92, che sicuramente potrebbe rappresentare una ghiotta occasione sul calciomercato a quelle cifre.