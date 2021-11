Calciomercato, il Milan è già pronto: trovato il sostituto se parte Kessie

Il Milan è sempre alle prese col rinnovo complicato di Franck Kessie. L’ivoriano potrebbe anche salutare ed i rossoneri non si farebbero trovare impreparati

Appaiono più lontane che mai le frasi estive di Franck Kessie relative al suo legame col Milan ed in ottica rinnovo contrattuale. A distanza di una manciata di mesi, il destino del centrocampista ivoriano appare ancora appeso ad un filo, ed in questo momento sembra sempre più distante dalla Milano rossonera. Il contratto è sempre in scadenza a giugno 2022 e le chance di addio crescono.

La distanza tra le richieste dell’entourage del calciatore e le proposte del Milan resta ampia. Il club meneghino però, proprio come accaduto con Calhanoglu e Donnarumma, non ha alcuna intenzione di lasciarsi sorprendere, e ha già a tiro l’eventuale sostituto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via libera da 17 milioni | Mourinho KO

Calciomercato Milan, garanzia Kamara in caso di addio di Kessie

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, evidenzia come l’intreccio con Kamara del Marsiglia potrebbe movimentare il prossimo mercato rossonero. Anche il francese dell’ OM è in scadenza di contratto e al momento le speranze di rinnovo si riducono al lumicino. Per ciò che concerne il Milan inoltre la Coppa d’Africa potrebbe anche fungere da antipasto all’addio di Kessie e qualora decidesse di anticipare i tempi d’uscita dell’ivoriano potrebbe partire un effetto domino.

LEGGI ANCHE >>> Svolta sul centrocampo, giocatore ‘scaricato’ e colpo per Allegri

In caso di addio anticipato, la Premier resta il campionato più caldo per il mediano di Pioli, e il Milan potrebbe entrare nell’ordine di idee di cederlo con la giusta offerta nonostante la lotta al titolo. Questo perchè la garanzia sarebbe proprio Kamara, con Maldini e soci che nel caso proverebbero ad anticipare l’affare.