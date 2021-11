Calciomercato Juventus, che beffa | Salta tutto “per colpa di Ramsey”

La Juventus a caccia di un grande colpo. I bianconeri restano in prima fila, ma l’ostacolo relativo Aaron Ramsey resta importante

La Juventus resta molto attenta agli sviluppi sul calciomercato relativi il futuro di un grande obiettivo.

I bianconeri studiano un colpo di grande qualità e che prenda in mano la squadra proprio nella zona nevralgica del campo. E chi meglio di Paul Pogba per assumere questo ruolo di grande leadership tecnica, e non solo, all’interno della sua ex squadra. Il calciatore del Manchester United andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e c’è la fila per assicurarsene le prestazioni. La Juventus, infatti, non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro per arrivare al ragazzo, ma le condizioni non sono affatto semplici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ribaltone Pogba: destinazione già decisa

Calciomercato Juventus, si complica il colpo Pogba: “colpa di Ramsey”

Sappiamo benissimo la stima che la Juve nutre nei confronti del suo ex calciatore. Un colpo che, però, richiederebbe comunque uno sforzo importante sotto il profilo dell’ingaggio del centrocampista. E la situazione economica della Vecchia Signora non è così serena, non da consentire colpi a effetto senza le dovute uscite. Come riporta ‘caught offside’, la caccia a Pogba da parte della Juventus è “ostacolata dalla loro incapacità di trovare un acquirente per Aaron Ramsey“. Il centrocampista gallese è in uscita e il suo ingaggio da 7 milioni a stagione è pesante per le casse dei torinesi. Una situazione che blocca anche Pogba e il suo possibile arrivo in bianconero.