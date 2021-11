Calciomercato Juventus, ribaltone Pogba: destinazione già decisa

Il destino di Paul Pogba fa discutere non poco sul calciomercato con la Juventus alla finestra. Il futuro del francese resta in bilico: la sua priorità ora è chiara

Solo e sempre Paul Pogba. Il futuro del campione francese tiene sotto banco, ormai da mesi i programmi e i sogni di diversi big sul calciomercato internazionale. E in prima linea c’è sempre la Juventus.

I bianconeri, da ormai diversi mesi, sognano il grande ritorno, dopo averlo ceduto al Manchester United (e anche in quel caso si trattava di un ritorno), a suon di milioni. Gli scenari potrebbero favorire, anche un po’ a sorpresa, proprio i bianconeri. Il rinnovo di contratto non arriva e l’attuale accordo scade nel 2022. Inoltre, a Massimiliano Allegri serve un calciatore che dia ordine, cambi passo e faccia la differenza proprio in quella zona di campo. Proprio per questo, l’assalto pare sempre più concreto. E le ultime novità favoriscono ancora quest’ipotesi.

Calciomercato Juventus, la decisione di Pogba: priorità chiara

La Juventus rappresenta ora una possibilità sempre più concreta per il fuoriclasse francese. E anche in posizione prioritaria. Secondo quanto riporta ‘diario gol’, infatti, la Vecchia Signora ora sarebbe diventato il club principale nei pensieri dell’assistito di Mino Raiola. Il Real Madrid ora passa in seconda fila nelle idee del calciatore, con i Blancos che hanno visto l’addio di Zinedine Zidane. Inoltre, alla Juventus ora Pogba diventerebbe leader assoluto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.