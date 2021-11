Addio Juventus, alto tradimento: va dai nemici storici

Non ci sarà la Juventus nel futuro del calciatore: dalla Spagna giunge notizia che il Barcellona di Xavi è pronto a prenderlo

Il calciomercato del Barcellona non potrà certo fermarsi all’acquisto di Dani Alves. Il club blaugrana ha bisogno di rinforzi e nei prossimi mesi si correrà ai ripari.

Servono calciatori di qualità per permettere a Xavi Hernandez di mettere in mostra il proprio gioco. Nelle scorse ore si è parlato dei possibili acquisti di Pulisic e Ziyech dal Chelsea già durante il mercato di gennaio. Attenzione, però, ad un colpo che avrebbe del clamoroso: secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, Xavi avrebbe chiesto a Joan Laporta di portare in blaugrana un calciatore, che non rientra più nei piani del Real Madrid.

Niente Juventus

L’idea sarebbe quella di mettere le mani su Isco, che vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno 2022. Il centrocampista che il prossimo 21 aprile compirà 30 anni in estate è stato accostato con insistenza al Milan ma ultimamente è tornato in orbita Juventus. Non è un segreto che i bianconeri siano alla ricerca di qualità in mediana. Con l’arrivo di Xavi, però, rischiano di veder sfumare anche questo obiettivo.