La Juventus sgambetta Sarri: colpo gratis in Serie A

La Juventus pensa a un portiere esperto e potrebbe pescare da una rivale in Serie A, ma c’è da battere la concorrenza di un’altra big italiana

La Juventus, dopo alcune sessioni di calciomercato in cui è stataquasi a guardare, è pronta a tornare protagonista. Difficile accasa in maniera importante già a gennaio, anche se in caso di cessioni più di qualcosa potrebbe cambiare. Anche in estate comunque alla Continassa è previsto movimento sia in entrata che in uscita.

Anche in porta, paradossalmente, non è escluso che ci siano dei cambi in quanto il contratto di Mattia Perin comunque scade a giugno e Szczesny non sempre è stato perfetto ultimamente. Per questo attorno al futuro del polacco si è addensata più di qualche nube, anche da parte dell’ambiente bianconero che non ha ancora digerito qualche uscita a vuoto tra Udinese e Napoli.

Sarri tenta Ospina per gennaio, la Juventus lo vuole gratis a giugno

E in questo senso dal Sudamerica arrivano indiscrezioni importanti a proposito di un colpo tra i pali che avrebbe per certi versi del clamoroso. La Juventus, secondo ‘elfutbolero.com’, sarebbe interessata a David Ospina, estremo difensore protagonista con il Napoli di un avvio di stagione incredibile. I numeri dicono che il colombiano ha subito appena 4 gol in 12 partite ed è la porta praticamente meno battuta in Europa considerando il campionato. Il portale sudamericano parla di discorsi già impostati in ottica estate, ma soprattutto di una Lazio di Maurizio Sarri che vorrebbe portare il giocatore a Roma già a gennaio per circa 6 milioni di euro.

Il giocatore è in scadenza 2022, la Juve lo vorrebbe a zero e per questo vorrebbe convincere Ospina a non accettare la corte biancoceleste per firmare in estate da svincolato con la promessa di essere titolare e ovviamente di vincere trofei giocando anche la Champions League. Anche la Lazio però ha qualche problema in porta, tra il 38enne Reina e Strakosha che è in scadenza a giugno e non sembra avere intenzione di rinnovare. Certo, l’eventuale arrivo del colombiano porterebbe a rivedere le dinamiche con Szczesny.