Dybala disperato: i tempi di recupero

Uruguay-Argentina, dura solo 45′ la gara di Paulo Dybala: l’attaccante della Juventus è uscito dopo un colpo subito da Piquerez

La sua gara è durata solo 45′. Non arrivano buone notizie dal Sudamerica per la Juventus, visto che Paulo Dybala è stato sostituito nell’intervallo della sfida tra Uruguay ed Argentina, vinta per 1-0 dall’Albiceleste grazie al gol di Di Maria al 6′.

L’attaccante della Juventus è infatti uscito per infortunio a causa di un colpo dopo un contrasto con l’uruguagio Piquerez. Un momento certamente complicato per Dybala, che con la Nazionale era reduce da soli dieci minuti giocati negli ultimi due anni. Il giocatore della Juventus era chiamato a sostituire l’acciaccato Messi. Il bianconero si è fatto notare per la palla rubata che ha portato al gol di Di Maria, ma al 45′ è stato costretto a chiedere il cambio.

“Non posso più giocare, mi fa troppo male” avrebbe detto alla panchina la ‘Joya’, che a metà del primo tempo ha ricevuto un colpo al soleo. Dybala ha provato a resistere, ma all’intervallo ha chiesto il cambio, come riferito da ‘TyC Sports’. Al suo posto è subentrato l’interista Correa. Un’uscita soprattutto precauzionale: lo staff medico e il giocatore hanno voluto evitare di peggiorare la situazione. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore: la Juventus attende fiduciosa, all’orizzonte c’è l’importantissima gara contro la Lazio.