Jorginho ‘bocciato’, sorpresa per il nuovo rigorista dell’Italia

Mancini ha aperto ad un cambio di rigorista dopo l’errore di Jorginho e il sostituto potrebbe essere un nome a sorpresa

Terzo rigore consecutivo sbagliato con la maglia dell’Italia. Jorginho non è più infallibile dagli undici metri e i suoi due errori con la Svizzera (tra andata e ritorno) costringono gli azzurri a giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2022 nella trasferta contro l’Irlanda del Nord.

Subito dopo il pareggio con la Svizzera, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato di un possibile cambio di rigorista nelle prossime uscite azzurre. Una decisione che verrà presa prima di lunedì ma che intanto fa già discutere: chi, eventualmente al posto di Jorginho dal dischetto? Calciomercato.it lo ha chiesto su Twitter tramite sondaggio e il risultato è a sorpresa.

Italia, Bonucci rigorista al posto di Jorginho: il sondaggio

📊MOMENTO SONDAGGIO! 💥Terzo rigore consecutivo sbagliato da Jorginho con la maglia dell’Italia. A chi fareste tirare il prossimo penalty? 📲RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 13, 2021

Gli utenti hanno indicato Bonucci come possibile nuovo rigorista dell’Italia. Il difensore della Juventus è stato preferito di poco a Lorenzo Insigne, con Jorginho che ha raccolto circa la metà delle preferenze dei due compagni di squadra. Dietro all’italo-brasiliano Federico Chiesa: in pochi (16,2%) lo vedono come il profilo giusto per battere un calcio di rigore.