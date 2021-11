L’intreccio Conte-Guardiola che coinvolge Vlahovic: Juventus in ‘allerta’

Clamoroso intreccio per il mercato di gennaio tra Guardiola, Conte e anche la Juventus: questione di bomber

Potrebbe non essere un calciomercato di gennaio a basso profilo. Per la riapertura della campagna trasferimenti si prospettano trattative importanti. Tra i nomi ‘caldi’ c’è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, ormai separato in casa con la Fiorentina dopo il no al rinnovo.

Come raccontato da Calciomercato.it, nuovi contatti ci sono stati tra l’entourage dell’attaccante e la Juventus che, vista la concorrenza, sarebbe pronta anche a fare un’offerta a gennaio nel caso in cui dovesse riuscire a piazzare 2-3 cessioni. Una strategia dovuta considerati i tanti club che sono sul 21enne della Fiorentina: l’Arsenal ci sta provando, senza però trovare il sì convinto da parte del giocatore, così come il Tottenham di Antonio Conte, pronto ad affidare a Vlahovic il proprio attacco, soprattutto se dovesse andare a buon fine il nuovo assalto del Manchester City per Harry Kane.

Calciomercato Juventus, intreccio Kane-Vlahovic con Guardiola e Conte

Già perché, secondo quanto riferito da ‘ESPN’, Pep Guardiola sarebbe pronto a rifarsi sotto per l’attaccante inglese. Il City ci ha provato con insistenza in estate, arrivando ad offrire oltre 100 milioni di euro ma vedendosi chiedere circa 150 milioni. Cifra ritenuta eccessiva e che ha fatto naufragare la trattativa.

Ora a gennaio la situazione potrebbe riproporsi con i Citizens che sperano di poter convincere Levy ad abbassare le pretese. Ovviamente l’eventuale partenza di Kane, che Conte spera di convincere a restare, porterebbe gli ‘Spurs’ ad andare forte su un attaccante già a gennaio e Vlahovic, in questo contesto, diventerebbe l’obiettivo prioritario.