“Insigne alla Juventus”, l’annuncio che ‘scuote’ il Napoli

Il futuro di Insigne rimane in bilico e il rinnovo con il Napoli non avanza: ora arriva l’annuncio sulla Juventus

Tutto congelato tra il Napoli ed il suo capitano in scadenza. Come raccontato su queste pagine, non stanno arrivando passi in avanti per il rinnovo di Insigne.

Anzi, negli ultimi giorni ha parlato anche l’agente dell’attaccante della Nazionale rivelando l’entità dell’offerta di De Laurentiis. Difficile trovare una soluzione al momento e, più ci si avvicina alla scadenza, aumentano le possibilità di un addio a fine stagione. Nel frattempo arriva un clamoroso annuncio sulla Juventus.

Calciomercato Juventus, suggerimento Insigne: “Sarebbe l’ideale”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ è intervenuto Fernando Orsi, che ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne nel caso dovesse lasciare il Napoli: “Farebbe comodo alla Juventus nel 4-3-3, ma anche alla Roma e alla Lazio potrebbe fare bene. Insomma, in tutte le squadre che giocano con l’esterno”. A parametro zero, il capitano azzurro potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato per i bianconeri e potrebbe rivelarsi anche utile per il gioco di Massimiliano Allegri.

Fernando Orsi, inoltre, ha anche aggiunto un ulteriore riflessione: “Non ce lo vedo come seconda punta all’Inter, poi siccome i giocatori sono attratti dal denaro possono andare anche in squadre in cui tatticamente servono meno ma dove guadagnano un sacco di soldi”. Tutto aperto, insomma, per il futuro di Lorenzo Insigne. La volontà del giocatore resta quella di rinnovare con il Napoli, ma in caso di addio potrebbe aprirsi una vera e propria bagarre in Serie A.