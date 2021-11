Rinnovo Insigne, l’agente ‘inchioda’ il Napoli: “Ecco quanto gli hanno offerto”

Nessun passo avanti per il rinnovo di Insigne con il Napoli e l’agente rivela: “De Laurentiis gli ha offerto la metà”

Continua a tenere banco la questione rinnovo tra Lorenzo Insigne ed il Napoli. Il capitano azzurro si avvicina sempre più pericolosamente alla scadenza di contratto e da gennaio può trattare con altri club.

Non si registra nessun avanti, infatti, per il tanto atteso prolungamento con il club partenopeo. Sul campo le prestazioni di Insigne sono state altalenanti, ma la passione e la volontà di restare con i colori azzurri non sono mai stati in discussione. Oggi l’agente dell’attaccante ha fatto delle importanti rivelazioni sull’offerta ricevuta dal Napoli.

Calciomercato Napoli, l’agente di Insigne: “De Laurentiis offre la metà”

In mattinata l’agente di Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni de ‘Il Roma’, affrontando ovviamente il tema rinnovo del suo assistito. Vincenzo Pisacane ha rivelato: “Sento dire troppo spesso che Lorenzo abbia rifiutato offerte irrinunciabili da parte del Napoli. Premetto che i rapporti con De Laurentiis sono ottimi, ma il rinnovo proposto al mio assistito è stato fatto al ribasso di quasi il 50%” rispetto a quanto guadagna oggi”.

Un’offerta troppo bassa per essere accettata, ecco perché non si è ancora arrivati ad un accordo per il rinnovo di Insigne. L’agente, al riguardo, ha rincarato la dose: “Inutile dire che Lorenzo sia rimasto spiazzato dall’offerta”. Le trattative, in ogni caso, proseguono e la volontà del giocatore è quella di rimanere a Napoli. Su un suo possibile sbarco negli USA, per giocare in MLS, Pisacane ha chiuso la porta: “Sono solamente fake news”. Con il rinnovo che non si sblocca, però, club come Milan e Inter osservano la situazione di Insigne.