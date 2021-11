Calciomercato, mossa improvvisa per Haaland | Cifra mostruosa

Il futuro di Haaland fa discutere non poco in sede di calciomercato. Una mossa improvvisa potrebbe cambiare il destino del bomber

Erling Haaland è di certo uno dei migliori talenti in circolazione e uno dei bomber più affermati sulla scena internazionale.

Le sue medie realizzative sono veramente impressionanti e l’hanno configurato ormai come uno dei più desiderati in Europa e non solo. Tutte le migliori big, con disponibilità economica, sono pronti a mettere le mani sul bomber. In particolare, si parla tanto di Real Madrid negli ultimi mesi. I Blancos vorrebbero sferrare l’attacco decisivo nei prossimi mesi, ma non sarà così semplice arrivare al ragazzo. Infatti, il Borussia Dortmund, dato per spacciato da molti, potrebbe diventare improvvisamente un avversario ostico per centrare il grande colpo. La mossa potrebbe risultare decisiva per escludere le pretendenti.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Haaland: la mossa del Borussia Dortmund

Piace proprio a tutti Haaland, con la Juventus che ormai da anni lo segue e viene accostato a ripetizione alle sue prestazioni. Il Borussia Dortmund, però, ha intenzione di spegnere con forza le voci e di farlo attraverso un’offerta veramente mostruosa. ‘Bild’, tramite il podcast ‘Bayern-Insider’, riporta come per trattenere l’attaccante i gialloneri siano pronti a mettere sul piatto 16-18 milioni di euro di ingaggio. Una situazione ancora tutta da chiarire, ma che a giugno 2022 potrebbe esplodere. Il Borussia non molla la presa, ma le big sono pronte all’assalto.