Tegola in Serie A, UFFICIALE: Operazione all’anca

Tegola in casa Cagliari che perde Sebastian Walukiewicz. Il calciatore – come si legge sul sito ufficiale del club sardo – si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia all’anca sinistra per un impingement femoro-acetabolare.

L’operazione, eseguita dal professor Raul Zini presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita. Non sono stati comunicati dai rossoblu i tempi di recupero, che verranno dunque valutati prossimamente