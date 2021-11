La posizione di Walter Mazzarri traballa: il Cagliari valuta il cambio in panchina, incontro con Liverani ma c’è anche Iachini

Scricchiola non poco la panchina di Mazzarri dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, già la sesta da quando il tecnico di San Vincenzo siede sulla panchina dei sardi. Con lui la svolta non è arrivata, come dimostrano i soli 5 punti conquistati in nove partite, così il presidente Giulini – nonostante il legame con Mazzarri fino al 2024 – sta davvero pensando all’ennesimo cambio di guida tecnica.

Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano il nome di Fabio Liverani per l’eventuale cambio di guida tecnica: in settimana uno dei rappresentanti dell’ex allenatore di Lecce e Parma avrà un incontro con il club rossoblu. Il Cagliari, ultimo in classifica con 6 punti, valuta però anche il profilo di Beppe Iachini, l’esperto di situazioni così delicate.

Cagliari, una sola vittoria: Mazzarri rischia

A spingere Giulini a considerare la posizione di Mazzarri è il rendimento del Cagliari. La squadra sarda ha vinto una sola partita in campionato (il 17 ottobre contro la Sampdoria), che rappresenta anche gli ultimi punti conquistati prima della serie negativa. La salvezza è a tre punti, una distanza non difficile da colmare ma serve una svolta immediata. E Giulini pensa ad un nuovo ribaltone.