Fuori i No-Vax dalla Nazionale: l’annuncio ufficiale del Ct

La Germania è alle prese con dei calciatori No-Vax. Arrivano le dichiarazioni del Ct della Nazionale tedesca, Flick, che ha detto la sua in merito

In Germania è tornato l’incubo Covid-19. Troppi i contagi giornalieri – oggi oltre 50mila in più le persone positive rispetto a ieri – per restare indifferenti. Così anche il Ct della Nazionale tedesca, Flick, ha deciso di scendere in campo.

Fuori c’è un match più importante da vincere, rispetto alle prossime partite contro Liechtenstein e Armenia. La Germania, già qualificata, ha rispedito a casa Niklas Sule perché positivo, così come altri quattro altri compagni. Secondo la stampa tedesca molto probabilmente non sarebbero vaccinati.

LEGGI ANCHE >>> “Non si muove da Parigi”: l’annuncio improvviso che gela la Juventus

Parla Flick

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Brahim Diaz, sorpresa possibile: il Real riflette, il Milan attende

Nel mondo del calcio, così come nella vita di tutti, i giorni ci sono diverse persone che preferiscono non vaccinarsi. L’invito di Flick, nel corso di un’intervista a un’emittente del gruppo Ard, è chiaro: “Spero che la situazione cambi in modo tale da non darci più problemi come il dover mandare a casa cinque giocatori per colpa del coronavirus. Questo è quello che voglio come allenatore. Se hai molti contatti, come noi, penso che dovresti vaccinarti“.

In questi giorni si è fatta avanti l’ipotesi che Flick potesse decidere di rinunciare ai giocatori non vaccinati. Un’ipotesi che resta viva ma che non ha avuto una presa di posizione netta da parte del Commissario tecnico tedesco.