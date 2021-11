Calciomercato, annuncio a sorpresa su Insigne: “Vogliono il colpaccio”

Il destino di Lorenzo Insigne è tutto da decidere in sede di calciomercato. L’attaccante piace non poco a un club in particolare

Lorenzo Insigne resta uno dei casi più caldi sul calciomercato. L’attaccante del Napoli, infatti, è in scadenza a giugno del 2022.

Resta la distanza con il club e con Aurelio De Laurentiis per il prolungamento, nonostante il grande attaccamento del calciatore al club e alla maglia. Uno scenario che resta in continua evoluzione e che intanto alimenta la speranza di diverse società. In molti non aspettano altro che una rottura per sferrare il grande colpo a parametro zero. Negli ultimi mesi, si è parlato tanto di Inter, Everton e diversi altri club. Un interesse in particolare che sta facendo discutere non poco è quello proveniente dall’America. La Mls sembra far sul serio per l’esterno d’attacco e il Toronto pare in prima fila per il ragazzo.

Calciomercato, l’annuncio su Insigne e le intenzioni del Toronto

Vanni Sartini, allenatore dei Vancouver Whitecaps, ne ha parlato nella giornata di oggi. Il tecnico non ha affatto smentito la pista, ma al contrario ne ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Qui si parla tanto di Lorenzo Insigne, lo vuole il Toronto per la prossima stagione. La squadra ha disputato una stagione pessima, ma in Major League sono uno squadrone e vogliono piazzare un colpaccio a effetto per il prossimo anno. E per questo si parla tanto di Lorenzo”.